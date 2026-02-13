Concours de châteaux de sable Promenade de la Méloine Plougasnou
mardi 4 août 2026 · Promenade de la Méloine · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concours de châteaux de sable
Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 13:45:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concours de châteaux de sable par équipe sur la grande plage de Primel-Trégastel, organisé par l’association Primel Animations. Tous à vos seaux pour de belles créations !
Gratuit. Ouvert à tous (adultes et enfants). A partir de 13h45 ! .
Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concours de châteaux de sable Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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