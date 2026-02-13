Concours de châteaux de sable Promenade de la Méloine Plougasnou

mardi 4 août 2026 · Promenade de la Méloine · Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Concours de châteaux de sable

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 13:45:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concours de châteaux de sable par équipe sur la grande plage de Primel-Trégastel, organisé par l’association Primel Animations. Tous à vos seaux pour de belles créations !

Gratuit. Ouvert à tous (adultes et enfants). A partir de 13h45 ! .

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concours de châteaux de sable Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX