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AGENDA · Plougasnou

Concours de châteaux de sable Promenade de la Méloine Plougasnou

mardi 4 août 2026 · Promenade de la Méloine · Plougasnou

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Promenade de la Méloine
Adresse
Plage de Primel-Trégastel
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concours de châteaux de sable

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 13:45:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concours de châteaux de sable par équipe sur la grande plage de Primel-Trégastel, organisé par l’association Primel Animations. Tous à vos seaux pour de belles créations !

Gratuit. Ouvert à tous (adultes et enfants). A partir de 13h45 !   .

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concours de châteaux de sable Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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