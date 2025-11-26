La Sainte-Marylène #3 Café culturel Marylène Plougasnou

Plougasnou

La Sainte-Marylène #3

Café culturel Marylène 8 Rue de Saint-Sébastien Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Café Marylène de Kermouster vous propose sa troisième édition de la Sainte-Marylène !

Au cœur de l’été, venez fêter avec nous toutes les Marylène lors d’une soirée drag show et DJ set ! Entrée à prix libre, gratuit pour les Marylènes. .

Café culturel Marylène 8 Rue de Saint-Sébastien Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

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English : La Sainte-Marylène #3

L’événement La Sainte-Marylène #3 Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX