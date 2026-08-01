Concert de Rüdiger Et’Abar Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Concert de Rüdiger

Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert de Rüdiger à l’Et’abar à Hasparren. .

Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 34 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Rüdiger

L’événement Concert de Rüdiger Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque