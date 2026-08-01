UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hasparren

Concert de Rüdiger Et’Abar Hasparren

vendredi 21 août 2026 · Et'Abar · Hasparren

Concert de Rüdiger Et’Abar Hasparren

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Et'Abar
Adresse
17 Rue Jeān Lissār
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Concert de Rüdiger

Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert de Rüdiger à l’Et’abar à Hasparren.   .

Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 34 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Rüdiger

L’événement Concert de Rüdiger Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)