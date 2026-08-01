AGENDA · Hasparren
Concert de Rüdiger Et’Abar Hasparren
vendredi 21 août 2026 · Et'Abar · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Concert de Rüdiger
Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert de Rüdiger à l’Et’abar à Hasparren. .
Et’Abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 34 83
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English : Concert de Rüdiger
L’événement Concert de Rüdiger Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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