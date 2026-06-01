Orry-la-Ville

CONCERT DE RUE

34 Rue de Marly Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE Acapella présente son concert de rue annuel, en présence exceptionnelle de Catherine MANGANO au piano et au chant

A l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE Acapella présente son concert de rue annuel, en présence exceptionnelle de Catherine MANGANO au piano et au chant .

34 Rue de Marly Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 6 61 16 61 18 esertori60@gmail.com

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English :

To mark MUSIC DAY, Acapella presents its annual street concert, featuring Catherine MANGANO on piano and vocals

L’événement CONCERT DE RUE Orry-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-01 par Oise Tourisme