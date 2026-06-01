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CONCERT DE RUE Orry-la-Ville

CONCERT DE RUE Orry-la-Ville

CONCERT DE RUE Orry-la-Ville dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 34 Rue de Marly

Ville : 60560 Orry-la-Ville

Département : Oise

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Orry-la-Ville

CONCERT DE RUE

34 Rue de Marly Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

A l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE Acapella présente son concert de rue annuel, en présence exceptionnelle de Catherine MANGANO au piano et au chant
A l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE Acapella présente son concert de rue annuel, en présence exceptionnelle de Catherine MANGANO au piano et au chant   .

34 Rue de Marly Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 6 61 16 61 18  esertori60@gmail.com

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English :

To mark MUSIC DAY, Acapella presents its annual street concert, featuring Catherine MANGANO on piano and vocals

L’événement CONCERT DE RUE Orry-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-01 par Oise Tourisme

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