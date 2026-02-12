Concert de Sainte Cécile

Luzillé Indre-et-Loire

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

2026-11-28

Concert de Sainte Cécile à la salle des fêtes de Luzillé à partir de 18h30 le samedi 28 novembre.

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19

English :

Sainte Cécile concert at Luzillé village hall from 6.30pm on Saturday November 28.

