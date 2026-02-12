Concert de Sainte Cécile Luzillé
Concert de Sainte Cécile Luzillé samedi 28 novembre 2026.
Concert de Sainte Cécile
Luzillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Concert de Sainte Cécile à la salle des fêtes de Luzillé à partir de 18h30 le samedi 28 novembre.
Concert de Sainte Cécile à la salle des fêtes de Luzillé à partir de 18h30 le samedi 28 novembre. .
Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sainte Cécile concert at Luzillé village hall from 6.30pm on Saturday November 28.
L’événement Concert de Sainte Cécile Luzillé a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER