Fête de la musique Luzillé
Fête de la musique Luzillé vendredi 26 juin 2026.
Fête de la musique
Luzillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fête de la musique sur la place du Mail à partir de 19h30 à Luzillé le vendredi 26 juin 2026.
Fête de la musique sur la place du Mail à partir de 19h30 à Luzillé le vendredi 26 juin 2026. .
Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la musique on the Place du Mail from 7.30pm in Luzillé on Friday June 26, 2026.
L’événement Fête de la musique Luzillé a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER