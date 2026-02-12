Fête de la musique

Luzillé Indre-et-Loire

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Fête de la musique sur la place du Mail à partir de 19h30 à Luzillé le vendredi 26 juin 2026.

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19

English :

Fête de la musique on the Place du Mail from 7.30pm in Luzillé on Friday June 26, 2026.

L’événement Fête de la musique Luzillé a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER