Concert de Saxo Voce La Datcha Donville-les-Bains

Donville-les-Bains

Concert de Saxo Voce

La Datcha 15 Rue Marcel Gayet Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Saxo Voce se produira pour la première fois le 4 juillet 2026 à la Datcha de Donville, à 18h dans les jardins de la Gerbette.

Ce groupe de 9 saxophonistes virtuoses internationaux, coordonnés par Thibaut Canaval, jouera pour notre plus grand plaisir des adaptations de plusieurs pièces russes et ukrainiennes, puis européennes et américaines. Son programme, intitulé d’est en ouest , nous fera voyager via des pièces romantiques puis contemporaines d’auteurs russes puis européens et enfin jazzy américaines, de Gerschwin à Bernstein, jusqu’au Japon…

Le concert sera ouvert par le groupe de saxophones de l’école de musique de Granville Terre et Mer.

Des boissons et quelques spécialités sucrées ou salées seront disponibles au bar. .

La Datcha 15 Rue Marcel Gayet Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 04 10 ladatchadedonville@gmail.com

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English : Concert de Saxo Voce

L’événement Concert de Saxo Voce Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer