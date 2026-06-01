Donville-les-Bains

Qi gong

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Découverte du Qi Gong-Santé

Renforcer la santé et stimuler l’énergie

+ mini conférence sur la thématique de l’ancrage .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Qi gong

L’événement Qi gong Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer