Qi gong Donville-les-Bains
Qi gong Donville-les-Bains vendredi 26 juin 2026.
Donville-les-Bains
Qi gong
96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Découverte du Qi Gong-Santé
Renforcer la santé et stimuler l’énergie
+ mini conférence sur la thématique de l’ancrage .
96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com
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English : Qi gong
L’événement Qi gong Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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