Donville-les-Bains

Atelier d’écriture créative

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18 17:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Atelier d’écriture créative en groupe.

A partir de propositions d’écriture, laissez parler votre imagination, écrivez et découvrez, lors des temps de partage des textes, comment les autres participants se sont emparés de cette proposition. .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Atelier d’écriture créative

L’événement Atelier d’écriture créative Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer