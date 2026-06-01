Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Donville-les-Bains

Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux

Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Chorale Freedom d’Évreux Freedom Gospels.

Bénéficiaire L’Atelier Persévérance Collège de Bréhal.

Concert organisé par le Rotary Club.

Participation libre. .

Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 50 48 56 armelle.flambard@orange.fr

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English : Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux

L’événement Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Granville Terre et Mer