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Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains

Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains

Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Lieu : Église Notre Dame De Lourdes

Adresse : Rue Jacques Prévert

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux

Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Chorale Freedom d’Évreux Freedom Gospels.
Bénéficiaire L’Atelier Persévérance Collège de Bréhal.
Concert organisé par le Rotary Club.

Participation libre.   .

Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 50 48 56  armelle.flambard@orange.fr

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English : Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux

L’événement Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Granville Terre et Mer

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