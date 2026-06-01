Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains
Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Église Notre Dame De Lourdes Donville-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Donville-les-Bains
Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux
Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Chorale Freedom d’Évreux Freedom Gospels.
Bénéficiaire L’Atelier Persévérance Collège de Bréhal.
Concert organisé par le Rotary Club.
Participation libre. .
Église Notre Dame De Lourdes Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 50 48 56 armelle.flambard@orange.fr
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English : Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux
L’événement Fête de la Musique Chorale Choeurs d ‘vreux Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Granville Terre et Mer
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