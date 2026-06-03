Donville-les-Bains

Concours de dessin

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-06

Vous avez entre 4 et 14 ans ?

Participez au concours de dessin sur le thème dessine moi le voyage de tes rêves !

Déposez à la médiathèque de Donville-les-bains votre dessin, format A4, avec au dos votre nom+prénom+age+adresse mail ou n° de téléphone.

Remise des prix le jeudi 6 août à 11h. .

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr

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English : Concours de dessin

L’événement Concours de dessin Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer