Concours de dessin Donville-les-Bains
Concours de dessin Donville-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Donville-les-Bains
Concours de dessin
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-06
Vous avez entre 4 et 14 ans ?
Participez au concours de dessin sur le thème dessine moi le voyage de tes rêves !
Déposez à la médiathèque de Donville-les-bains votre dessin, format A4, avec au dos votre nom+prénom+age+adresse mail ou n° de téléphone.
Remise des prix le jeudi 6 août à 11h. .
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr
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English : Concours de dessin
L’événement Concours de dessin Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer
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