Donville-les-Bains

Expositions Risques littoraux et Céramarine

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02

Risques Littoraux.

Montée du niveau marin, tempêtes, submersion rétro-littorale, érosion côtière, remontée de nappes et du biseau salé, inondations par débordement de cours d’eau… Alors que le littoral manchois est soumis depuis toujours à de nombreux aléas littoraux, le développement d’enjeux (humains et socio-économiques) sur la bande côtière, y confèrent une notion de risques qui rendent les territoires littoraux vulnérables.

Céramarine.

L’association Algue et Cie créée en 201, a pour vocation de sensibiliser au milieu marin, d’en vulgariser les connaissances en particulier le lien aux algues et c’est justement l’objet de cette expo sensibiliser à la beauté et la fragilité de la vie marine mais aussi de montrer le lien infime avec les algues et de soulever quelques questions et si le sauvage colonisait notre espace de vie. .

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr

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English : Expositions Risques littoraux et Céramarine

L’événement Expositions Risques littoraux et Céramarine Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer