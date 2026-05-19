Fête de la musique Place de la Mairie Donville-les-Bains
Fête de la musique Place de la Mairie Donville-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Donville-les-Bains
Fête de la musique
Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Nombreux groupes.
Restauration et buvette proposées par l’association l’ABCD .
Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50 communication@donville.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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