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Fête de la musique Place de la Mairie Donville-les-Bains

Fête de la musique Place de la Mairie Donville-les-Bains

Fête de la musique Place de la Mairie Donville-les-Bains vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : 97 Route de Coutances

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Fête de la musique

Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Nombreux groupes.
Restauration et buvette proposées par l’association l’ABCD   .

Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50  communication@donville.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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