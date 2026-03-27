Concert de Ste Cécile Fréland
dimanche 22 novembre 2026 · Fréland
Informations pratiques
Fréland
Concert de Ste Cécile
rue de l’Eglise Fréland Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22 17:30:00
Date(s) :
2026-11-22
Musiques classiques et contemporaines lors de ce concert de musique municipale de Fréland accompagnée de l’ensemble Frélan’dièse.
Ce concert placé sous le signe de la solidarité, la culture, la rencontre et la paix réunit les musiciennes et musiciens de l’harmonie Municipale de Fréland accompagnés de l’ensemble Frélan’dièse.
Profitez de l’acoustique idéale de l’église de Fréland et passez un bon moment musical. 0 .
rue de l’Eglise Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Classical and contemporary music in this concert by Fréland’s municipal band, accompanied by the Frélan’dièse ensemble.
L’événement Concert de Ste Cécile Fréland a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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