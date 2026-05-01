Kaysersberg Vignoble

Concert de Stéphane Bridel Au bout de mes rêves

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Concert de trompette de Stéphane Bridel grands classiques, émotions et mélodies intemporelles à l’Église Sainte-Croix.

Le trompettiste colmarien Stéphane Bridel se produira à l’occasion de son concert Au bout de mes rêves .

Dans le cadre chaleureux et acoustique de l’église, le musicien présentera son nouveau programme 2026, mêlant grandes mélodies populaires, musique de film et classiques intemporels.

Le public pourra notamment entendre Plaisir d’Amour, Une femme amoureuse, La Tendresse, Terra Corsa, ainsi que deux versions de l’Ave Maria, celle de Franz Schubert et celle composée par Pascal Obispo. Des titres plus jazzy comme A Taste Of Honey ou Spanish Flea, popularisés par Herb Alpert, viendront également enrichir ce programme varié.

Au fil du concert, Stéphane Bridel alternera trompette si bémol, trompette Ut et bugle, offrant différentes couleurs sonores et sensibilités musicales.

Formé au conservatoire de Colmar, le musicien poursuit depuis plusieurs années un parcours fidèle à sa passion et au partage avec le public, à travers un répertoire accessible et empreint d’émotion. 0 .

41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Stéphane Bridel?s trumpet concert: great classics, emotions and timeless melodies in the Eglise Sainte-Croix.

L’événement Concert de Stéphane Bridel Au bout de mes rêves Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg