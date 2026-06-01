Concert de Syltera Roiz à Parfondeval Parfondeval
Concert de Syltera Roiz à Parfondeval Parfondeval dimanche 14 juin 2026.
Parfondeval
Concert de Syltera Roiz à Parfondeval
Parfondeval Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
A l’occasion de la fête du village, venez assister à un concert de Syltera Roiz sur la place du village
A l’occasion de la fête du village, venez assister à un concert de Syltera Roiz sur la place du village .
Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 10 68 14
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English :
Come and enjoy a concert by Syltera Roiz in the village square during the village fête
L’événement Concert de Syltera Roiz à Parfondeval Parfondeval a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Thiérache
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