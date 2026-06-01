Parfondeval

Concert de Syltera Roiz à Parfondeval

Parfondeval Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion de la fête du village, venez assister à un concert de Syltera Roiz sur la place du village

A l’occasion de la fête du village, venez assister à un concert de Syltera Roiz sur la place du village .

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 10 68 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a concert by Syltera Roiz in the village square during the village fête

L’événement Concert de Syltera Roiz à Parfondeval Parfondeval a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Thiérache