Marche gourmande à Parfondeval Parfondeval
Marche gourmande à Parfondeval Parfondeval dimanche 14 juin 2026.
Parfondeval
Marche gourmande à Parfondeval
Parfondeval Aisne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée guidée et gourmande de 10km avec 2 ravitaillements sucré et salé.
Restauration sur place au Relais de la Chouette frites saucisses/merguez à emporter
Inscription sur place
Randonnée guidée et gourmande de 10km avec 2 ravitaillements sucré et salé.
Restauration sur place au Relais de la Chouette frites saucisses/merguez à emporter
Inscription sur place .
Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 10 68 14
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English :
Guided 10km gourmet hike with 2 refreshment stands (sweet and savoury).
On-site catering at the Relais de la Chouette: frites saucisses/merguez to take away
On-site registration
L’événement Marche gourmande à Parfondeval Parfondeval a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Thiérache
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