Parfondeval

Marche gourmande à Parfondeval

Parfondeval Aisne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée guidée et gourmande de 10km avec 2 ravitaillements sucré et salé.

Restauration sur place au Relais de la Chouette frites saucisses/merguez à emporter

Inscription sur place

Randonnée guidée et gourmande de 10km avec 2 ravitaillements sucré et salé.

Restauration sur place au Relais de la Chouette frites saucisses/merguez à emporter

Inscription sur place .

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 10 68 14

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English :

Guided 10km gourmet hike with 2 refreshment stands (sweet and savoury).

On-site catering at the Relais de la Chouette: frites saucisses/merguez to take away

On-site registration

L’événement Marche gourmande à Parfondeval Parfondeval a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Pays de Thiérache