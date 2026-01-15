Concert de tambours japonais Paris Taiko Ensemble

Château de la Verrerie Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:45:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Au cœur du cadre majestueux du château de la Verrerie et de son étang, laissez-vous emporter par la puissance et la précision du Paris Taiko Ensemble.

Entre énergie brute et parfaite maîtrise, les tambours japonais résonneront dans une performance à la fois spectaculaire et poétique. Une expérience, où chaque battement célèbre la force et la beauté de la tradition japonaise. .

Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the majestic setting of the Château de la Verrerie and its pond, let yourself be carried away by the power and precision of the Paris Taiko Ensemble.

L’événement Concert de tambours japonais Paris Taiko Ensemble Oizon a été mis à jour le 2026-01-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE