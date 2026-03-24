Scottish Fish band

Château de la Verrerie Oizon Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre des Journées Franco-Écossaises d’Aubigny-sur-Nère.

Pour la 4ème année, nous avons la joie de renouveler le partenariat entre la ville écossaise d’Aubigny et le Château de La Verrerie construit par les Stuart, et accueillons pour la 2nde fois l’Ensemble venu des USA formé par 5 jeunes musiciennes. Scottish Fish Band présente une nouvelle interprétation de la musique traditionnelle et contemporaine de l’Écosse et du Cap-Breton.

Leurs arrangements vivants et uniques sont tissés ensemble à partir de la musique transmise par des générations des meilleurs musiciens de la tradition, avec lesquels beaucoup ont eu l’occasion de partager la scène. Ces cinq jeunes femmes ont une histoire très longue et unique puisqu’elles ont commencé le groupe alors qu’elles étaient enfants.

Pensez à apporter vos chaises ! 29 .

Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 90 23 82 contact@festival-boucard.fr

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English :

A new take on traditional Scottish music! 5 young women from Boston to play Scottish music in a different way.

L’événement Scottish Fish band Oizon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SAULDRE ET SOLOGNE