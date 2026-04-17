Concert de The Celtic Tramps Mesquer
samedi 12 septembre 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Concert de The Celtic Tramps
Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre du Festival du Bois Salé.
Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, THE CELTIC TRAMPS manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fédérateur et puissant, THE CELTIC TRAMPS ne laissera personne sur le banc des oubliés.
THE CELTIC TRAMPS, une bande de musiciens naufragés, prête à vous faire danser comme on le faisait jadis !
The Celtic Tramps est un groupe qui chamboule le son folk du XXIème siècle.
Fondé par des musiciens passionnés de musiques traditionnelles et de culture celtique, le groupe se distingue dès ses débuts par son histoire et ses deux premiers EPs.
En 2025, après une centaine de concerts, ils présenteront Premier Banquet, leur premier album studio, une œuvre qui explore l’âme rustique de la musique celte tout en lui insufflant une touche fraîche et inattendue.
Contrairement aux groupes de punk celtique où la guitare électrique domine, The Celtic Tramps choisissent une instrumentation purement acoustique, ramenant la musique celtique à ses racines instruments traditionnels tels que le Uilleann Pipes, la Nyckelharpa, le Bouzouki ou l’Accordéon.
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Port de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Concert de The Celtic Tramps Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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