Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne
vendredi 14 août 2026 · Grand carénage de L'Hermione · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Victoria, April, Wylie et Tim, quatre talents révélés par The Voice Kids (saisons 10 et 11), vous donnent rendez-vous à bord de L’Hermione pour un concert aux univers artistiques affirmés, entre indie pop, ballades émotionnelles, pop internationale et piano-voix. Portés par une énergie authentique, généreuse et profondément humaine, ils vous feront vivre un moment musical unique dans un cadre exceptionnel. Les artistes viennent bénévolement et les recettes du concert soutiennent le chantier de restauration de la frégate. .
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 24 30 chantier@hermione.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione
L’événement Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne Bayonne 4 août 2026
- Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne 4 août 2026
- Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 4 août 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 4 août 2026
- Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne 4 août 2026