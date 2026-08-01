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Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

vendredi 14 août 2026 · Grand carénage de L'Hermione · Bayonne

Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Grand carénage de L'Hermione
Adresse
12 avenue de L'Adour, 64600 Anglet
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
2 2 10 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Victoria, April, Wylie et Tim, quatre talents révélés par The Voice Kids (saisons 10 et 11), vous donnent rendez-vous à bord de L’Hermione pour un concert aux univers artistiques affirmés, entre indie pop, ballades émotionnelles, pop internationale et piano-voix. Portés par une énergie authentique, généreuse et profondément humaine, ils vous feront vivre un moment musical unique dans un cadre exceptionnel. Les artistes viennent bénévolement et les recettes du concert soutiennent le chantier de restauration de la frégate.   .

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 24 30  chantier@hermione.com

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English : Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione

L’événement Concert de The Voice Kids à bord de l’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Bayonne

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