Concert de The Wackids Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Concert de The Wackids Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Concert de The Wackids
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14.7 – 14.7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
A la tête d’une armée d’instruments jouets volés dans la chambre de leurs enfants,
ces trois super-héros du rock sont devenus, après 15 ans de tournée, plus de 1000 concerts et des millions de vues sur internet, les maîtres incontestés du ROCK’N’TOYS.
Dans ce décoiffant MAXI CONCERT DE MINI-TOYS pour toute la famille, Blowmaster, Bongostar et Speedfinger rejouent l’Odyssée du rock, avec des versions farfelues et uniques du meilleur du punk, du rap, du grunge, de la new-wave, du funk et de la pop. Leur seule arme une panoplie de mini-instruments et de gadgets sonores dérobée dans une salle de jeux d’enfant cloches musicales, micro Hello Kitty, stylophone, Otamatone, piano jouet, xylophone, mini guitares électriques, batterie en plastique, Boomwhackers, Percunot’…etc… .
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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L’événement Concert de The Wackids Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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