Liesville-sur-Douve

Concert de Trio Mino

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Chanson française .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31

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English : Concert de Trio Mino

L’événement Concert de Trio Mino Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin