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Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet

Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet dimanche 23 août 2026.

Adresse : Eglise Sainte-Croix

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Conquet

Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Rino Yoshimoto (violon), Gatien Leray (alto) et Shicong Li (violoncelle) joueront des œuvres de Mozart, Schubert et Erno Dohnanyi.   .

Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88 

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English : Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

L’événement Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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