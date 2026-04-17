Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet
Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet dimanche 23 août 2026.
Le Conquet
Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon
Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 19:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Rino Yoshimoto (violon), Gatien Leray (alto) et Shicong Li (violoncelle) joueront des œuvres de Mozart, Schubert et Erno Dohnanyi. .
Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88
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English : Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon
L’événement Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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