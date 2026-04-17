Le Conquet

Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

Eglise Sainte-Croix Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Rino Yoshimoto (violon), Gatien Leray (alto) et Shicong Li (violoncelle) joueront des œuvres de Mozart, Schubert et Erno Dohnanyi. .

Eglise Sainte-Croix Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 09 98 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

L’événement Concert de trois lauréats de la Fondation Gautier Capuçon Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE