Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Trompes de chasse Saint-Épain

Concert de Trompes de chasse Saint-Épain

Concert de Trompes de chasse Saint-Épain samedi 30 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 37800 Saint-Épain

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Épain

Concert de Trompes de chasse

Eglise Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.
Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !
Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.
Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com
Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.
Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !
Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.
Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com 10  .

Eglise Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 02 63 57  hbfm.saint.epain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional musical evening with Les Échos de Fontiville.
Come and share a convivial and vibrant moment in a unique setting!
Refreshments & food on site from 7pm. Concert at 8:30pm.
Reservations recommended by phone or hbfm.saint.epain@gmail.com

L’événement Concert de Trompes de chasse Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Saint-Épain (Indre-et-Loire)