Concert de Trompes de chasse Saint-Épain
Concert de Trompes de chasse Saint-Épain samedi 30 mai 2026.
Saint-Épain
Concert de Trompes de chasse
Eglise Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.
Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !
Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.
Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com
Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.
Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !
Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.
Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com 10 .
Eglise Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 02 63 57 hbfm.saint.epain@gmail.com
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English :
An exceptional musical evening with Les Échos de Fontiville.
Come and share a convivial and vibrant moment in a unique setting!
Refreshments & food on site from 7pm. Concert at 8:30pm.
Reservations recommended by phone or hbfm.saint.epain@gmail.com
L’événement Concert de Trompes de chasse Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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