Saint-Épain

Concert de Trompes de chasse

Eglise Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.

Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !

Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.

Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com

Soirée musicale exceptionnelle avec Les Échos de Fontiville.

Venez partager un moment convivial et vibrant dans un cadre unique !

Buvette & restauration sur place dès 19h. Concert à 20h30.

Réservation conseillée par téléphone ou hbfm.saint.epain@gmail.com 10 .

Eglise Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 02 63 57 hbfm.saint.epain@gmail.com

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English :

An exceptional musical evening with Les Échos de Fontiville.

Come and share a convivial and vibrant moment in a unique setting!

Refreshments & food on site from 7pm. Concert at 8:30pm.

Reservations recommended by phone or hbfm.saint.epain@gmail.com

L’événement Concert de Trompes de chasse Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme