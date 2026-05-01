Saint-Épain

Rock & Chorale

Espace Philippe Barillet Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une salle, deux ambiances

En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.

Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.

Inoubliable !

Une salle, deux ambiances

En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.

Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.

Inoubliable ! 5 .

Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

One hall, two atmospheres

Opening with the harmony and strength of Les Canaillous Chantants: variety nuggets with a gospel vibe.

Then … the power of rock unleashed by Les Rose’s.

Unforgettable!

L’événement Rock & Chorale Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme