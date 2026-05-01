Rock & Chorale Saint-Épain
Rock & Chorale Saint-Épain dimanche 31 mai 2026.
Saint-Épain
Rock & Chorale
Espace Philippe Barillet Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une salle, deux ambiances
En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.
Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.
Inoubliable !
Une salle, deux ambiances
En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.
Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.
Inoubliable ! 5 .
Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
One hall, two atmospheres
Opening with the harmony and strength of Les Canaillous Chantants: variety nuggets with a gospel vibe.
Then … the power of rock unleashed by Les Rose’s.
Unforgettable!
L’événement Rock & Chorale Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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