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Rock & Chorale Saint-Épain

Rock & Chorale Saint-Épain

Rock & Chorale Saint-Épain dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Espace Philippe Barillet

Ville : 37800 Saint-Épain

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Épain

Rock & Chorale

Espace Philippe Barillet Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Une salle, deux ambiances
En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.
Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.
Inoubliable !
Une salle, deux ambiances
En première partie, l’harmonie et la force des Canaillous Chantants des pépites de la variété aux vibrations du gospel.
Puis … la puissance du rock libérée par les Rose’s.
Inoubliable ! 5  .

Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

One hall, two atmospheres
Opening with the harmony and strength of Les Canaillous Chantants: variety nuggets with a gospel vibe.
Then … the power of rock unleashed by Les Rose’s.
Unforgettable!

L’événement Rock & Chorale Saint-Épain a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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