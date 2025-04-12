Kaysersberg Vignoble

Concert de ukulele

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les sons des ukulélés résonnent dans le parc de la maison culturelle, un agréable petit concert estival.

Pour fêter l’arrivée de l’été, quoi de mieux qu’une dose de soleil en musique ?

Rendez-vous dans le parc de la Maison Culturelle de Kaysersberg !

Les élèves de Valentine Graff et de Mélanie Decq vous invitent à faire le plein de good vibes au son des ukulélés.

Sourires garantis, on vous attend nombreux ! 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr

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English :

The sounds of ukuleles resonate in the grounds of the Maison Culturelle, a pleasant little summer concert.

L’événement Concert de ukulele Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg