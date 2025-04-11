Atelier Cigogneau en fer forgé

18 Rue du Schossrain Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-04

Atelier de fer forgé pour créer votre décoration de cigogneau pour jardin ou pot de fleurs

Envie de plonger dans l’univers fascinant de la forge, de sentir la chaleur du feu et de façonner le métal de vos propres mains ?

Seul ou en duo, laissez vous tenter par une activité très singulière, une expérience hors du commun au cœur de la cité médiévale de Kaysersberg dont vous garderez un souvenir inoubliable.

Avec les conseils experts de Frédéric, vous verrez comment le métal chauffé devient malléable et comment grâce à des gestes précis vous pouvez donner vie à la version mini de nos incontournables cigognes.

Sous les yeux bienveillant du forgeron, qui saura vous accompagner dans chaque étapes et partagera un peu son savoir-faire, votre cigogneau made in Alsace et faite de vos mains fera environ 40cm selon les coups de marteau, à piquer dans une jardinière, un pot ou autre.

A l’issue de cet atelier d’environ 2h vous pourrez prendre un gouter afin de vous récompensser et savourer l’accomplissement de votre création ! .

18 Rue du Schossrain Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Wrought iron workshop to create your own stork decoration for garden or flowerpot

L’événement Atelier Cigogneau en fer forgé Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg