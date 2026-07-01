Les marronniers gourmands Kaysersberg Vignoble
vendredi 31 juillet 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Les marronniers gourmands
Place du Toerel Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Marché estival nocturne proposant produits du terroir, buvette, tartes flambées, animation musicale et ambiance conviviale.
Dans cette charmante cité viticole tous les vendredis soir du mois d’août, venez déguster des tartes flambées et découvrir des produits du terroir.
De nombreux producteurs de la vallée de Kaysersberg vous feront déguster leur spécialités locales et incontournables vins d’Alsace. De plus, l’ambiance musicale sous les marronniers près des remparts vous fera passer une agréable soirée d’été. 0 .
Place du Toerel Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Summer evening market featuring local produce, refreshments, tarts flambées, musical entertainment and a convivial atmosphere.
L’événement Les marronniers gourmands Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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