Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Les marronniers gourmands

Place du Toerel Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marché estival nocturne proposant produits du terroir, buvette, tartes flambées, animation musicale et ambiance conviviale.

Dans cette charmante cité viticole tous les vendredis soir du mois d’août, venez déguster des tartes flambées et découvrir des produits du terroir.

De nombreux producteurs de la vallée de Kaysersberg vous feront déguster leur spécialités locales et incontournables vins d’Alsace. De plus, l’ambiance musicale sous les marronniers près des remparts vous fera passer une agréable soirée d’été. 0 .

Place du Toerel Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Summer evening market featuring local produce, refreshments, tarts flambées, musical entertainment and a convivial atmosphere.

L’événement Les marronniers gourmands Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg