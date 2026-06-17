Saint-Maurin

Concert de violon et d’orgue

Eglise Saint-Martin d’Anglars Saint-Maurin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans l’église Saint-Martin d’Anglars, Natacha Triadou au violon et Frédéric Deschamps à l’orgue interpréteront de grands morceaux du répertoire romantique. Un concert d’exception porté par deux artistes de renom.

Dans l’église paroissiale Saint-Martin d’Anglars, Natacha

(violon) et Frédéric (orgue) vous enchanteront par leur

interprétation de morceaux du répertoire romantique. Le

talent exceptionnel de Natacha TRIADOU a été reconnu

par les plus grands maîtres du violon. Frédéric Deschamps

est depuis 2013 organiste titulaire de la majestueuse

cathédrale Sainte-Cécile d’Albi. .

Eglise Saint-Martin d’Anglars Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 31 25

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English : Concert de violon et d’orgue

At the Saint-Martin Church in Anglars, Natacha Triadou on violin and Frédéric Deschamps on the organ will perform masterpieces from the Romantic repertoire. An exceptional concert featuring two renowned artists.

L’événement Concert de violon et d’orgue Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Destination Agen