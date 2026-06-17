Concert de violon et d’orgue Saint-Maurin
Concert de violon et d’orgue Saint-Maurin dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Maurin
Concert de violon et d’orgue
Eglise Saint-Martin d’Anglars Saint-Maurin Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans l’église Saint-Martin d’Anglars, Natacha Triadou au violon et Frédéric Deschamps à l’orgue interpréteront de grands morceaux du répertoire romantique. Un concert d’exception porté par deux artistes de renom.
Dans l’église paroissiale Saint-Martin d’Anglars, Natacha
(violon) et Frédéric (orgue) vous enchanteront par leur
interprétation de morceaux du répertoire romantique. Le
talent exceptionnel de Natacha TRIADOU a été reconnu
par les plus grands maîtres du violon. Frédéric Deschamps
est depuis 2013 organiste titulaire de la majestueuse
cathédrale Sainte-Cécile d’Albi. .
Eglise Saint-Martin d’Anglars Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 31 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de violon et d’orgue
At the Saint-Martin Church in Anglars, Natacha Triadou on violin and Frédéric Deschamps on the organ will perform masterpieces from the Romantic repertoire. An exceptional concert featuring two renowned artists.
L’événement Concert de violon et d’orgue Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Destination Agen
À voir aussi à Saint-Maurin (Lot-et-Garonne)
- Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin 20 août 2026