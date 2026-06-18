Saint-Maurin

Concert Jazz par Ode Trio

Cour du château abbatial Saint-Maurin Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le trio Ode vous propose un voyage musical entre virtuosité et sensibilité. Ohane Dourian (piano), Paul Herry-Pasmanian (contrebasse) et Gabriel Ferrari (batterie) revisitent avec élégance les grandes mélodies françaises et internationales dans un univers résolument jazz.

Ode Trio propose un jazz envoûtant, subtil mélange de

virtuosité, de sensibilité et de complicité musicale.

Formé par trois artistes talentueux Ohane, Gabriel et

Paul le groupe revisite avec élégance les grandes

mélodies de la chanson française et internationale dans

un écrin résolument jazz.

Ohane Dourian piano ; Paul Herry-Pasmanian

contrebasse ; Gabriel Ferrari batterie .

Cour du château abbatial Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Jazz par Ode Trio

The Ode Trio invites you on a musical journey that blends virtuosity and sensitivity. Ohane Dourian (piano), Paul Herry-Pasmanian (double bass), and Gabriel Ferrari (drums) elegantly reinterpret classic French and international melodies within a decidedly jazz-inspired setting.

L’événement Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen