Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin
Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin jeudi 20 août 2026.
Saint-Maurin
Concert Jazz par Ode Trio
Cour du château abbatial Saint-Maurin Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le trio Ode vous propose un voyage musical entre virtuosité et sensibilité. Ohane Dourian (piano), Paul Herry-Pasmanian (contrebasse) et Gabriel Ferrari (batterie) revisitent avec élégance les grandes mélodies françaises et internationales dans un univers résolument jazz.
Ode Trio propose un jazz envoûtant, subtil mélange de
virtuosité, de sensibilité et de complicité musicale.
Formé par trois artistes talentueux Ohane, Gabriel et
Paul le groupe revisite avec élégance les grandes
mélodies de la chanson française et internationale dans
un écrin résolument jazz.
Ohane Dourian piano ; Paul Herry-Pasmanian
contrebasse ; Gabriel Ferrari batterie .
Cour du château abbatial Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Jazz par Ode Trio
The Ode Trio invites you on a musical journey that blends virtuosity and sensitivity. Ohane Dourian (piano), Paul Herry-Pasmanian (double bass), and Gabriel Ferrari (drums) elegantly reinterpret classic French and international melodies within a decidedly jazz-inspired setting.
L’événement Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen
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