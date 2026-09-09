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Concert de violoncelles au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Passage Pommeraye · Nantes

Concert de violoncelles au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Passage Pommeraye
Adresse
rue de la Fosse, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Passage Pommeraye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

Passage Pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Louis Pommeraye fait édifier de 1840 à 1843 ce passage couvert considéré comme l’un des plus beaux du 19e siècle. Axe de circulation piétonnier et espace commercial, il permet la liaison Ville-Port. Tramway 1 : Commerce
Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

© Conservatoire de Nantes

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