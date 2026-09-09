Concert de violoncelles au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Passage Pommeraye · Nantes
Informations pratiques
Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Passage Pommeraye Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.
Passage Pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Louis Pommeraye fait édifier de 1840 à 1843 ce passage couvert considéré comme l’un des plus beaux du 19e siècle. Axe de circulation piétonnier et espace commercial, il permet la liaison Ville-Port. Tramway 1 : Commerce
Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.
© Conservatoire de Nantes
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