Concert de violoncelles au passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes

Informations pratiques

Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Passage Pommeraye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

Passage Pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Louis Pommeraye fait édifier de 1840 à 1843 ce passage couvert considéré comme l’un des plus beaux du 19e siècle. Axe de circulation piétonnier et espace commercial, il permet la liaison Ville-Port. Tramway 1 : Commerce

Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

© Conservatoire de Nantes