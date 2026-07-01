CONCERT DE « VOYAGE TRIO » Le Burgaud
vendredi 31 juillet 2026 · Le Burgaud
Informations pratiques
Le Burgaud
CONCERT DE « VOYAGE TRIO »
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
« Voyage » est un projet musical mené par Jean-Christophe Noël, et dont le répertoire puise son inspiration dans le haut degré de spiritualité que l’on peut entendre et ressentir à l’écoute de certaines musiques du monde.
Des musiques à écouter, à partager, à vivre ensemble.
Des musiques qui nous relient les uns aux autres et qui nous relient aussi avec l’âme du monde. Après plusieurs années d’explorations formelles, du duo au 4 et en passant par un concert-lecture, Jean-Christophe Noël propose aujourd’hui un nouveau répertoire élargi et des arrangements revisités autour d’un nouveau trio comprenant Jean-Christophe Noël (piano), Thierry Di Filippo (oud) et Isabelle Cirla (clarinette basse).
Il est possible de manger sur place, avant le début du concert, sur réservation. 5 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
« Voyage » is a musical project led by Jean-Christophe No%EBl, whose repertoire draws inspiration from the high degree of spirituality that can be heard and felt when listening to certain types of world music.
L’événement CONCERT DE « VOYAGE TRIO » Le Burgaud a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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