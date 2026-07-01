Informations pratiques

Le Burgaud

CONCERT DE « VOYAGE TRIO »

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

« Voyage » est un projet musical mené par Jean-Christophe Noël, et dont le répertoire puise son inspiration dans le haut degré de spiritualité que l’on peut entendre et ressentir à l’écoute de certaines musiques du monde.

Des musiques à écouter, à partager, à vivre ensemble.

Des musiques qui nous relient les uns aux autres et qui nous relient aussi avec l’âme du monde. Après plusieurs années d’explorations formelles, du duo au 4 et en passant par un concert-lecture, Jean-Christophe Noël propose aujourd’hui un nouveau répertoire élargi et des arrangements revisités autour d’un nouveau trio comprenant Jean-Christophe Noël (piano), Thierry Di Filippo (oud) et Isabelle Cirla (clarinette basse).

Il est possible de manger sur place, avant le début du concert, sur réservation. 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

« Voyage » is a musical project led by Jean-Christophe No%EBl, whose repertoire draws inspiration from the high degree of spirituality that can be heard and felt when listening to certain types of world music.

L’événement CONCERT DE « VOYAGE TRIO » Le Burgaud a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE