Le Burgaud

BAIN DE FORÊT

Route de Bellesserre Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Au plus près de la nature !

Offrez-vous une parenthèse de bien-être avec un bain de forêt guidé, une véritable immersion sensorielle.

Dans un cadre naturel apaisant, laissez le rythme ralentir et reconnectez-vous à vos sensations en marchant entre les arbres.

Guidé par des conseils de respiration, vous êtes invité à écouter les sons de la forêt, à sentir les parfums du sous-bois, à toucher les textures de l’écorce et à observer les jeux de lumière dans les feuillages. Chaque étape de cette expérience favorise la détente et le lâcher-prise, loin du tumulte du quotidien.

Une activité ressourçante, pour apaiser son esprit dans une ambiance calme…

À partir de 15 ans.

12€ tarif unique à partir de 15 ans. Nombre de places limité. 12 .

Route de Bellesserre Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Close to nature!

Treat yourself to a wellness break with a guided forest bath, a true sensory immersion.

L’événement BAIN DE FORÊT Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE