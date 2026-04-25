Le Burgaud

VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-30

Profitez d’une exposition poétique au Café du Burgaud !

Le voyage d’Olive dans le monde des libellules. Un voyage illustré de photographies qui propose des textes militants, pragmatiques ou poétiques autour de ces insectes. .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

Enjoy a poetic exhibition at the Café du Burgaud!

L’événement VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE