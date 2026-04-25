VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud
VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud samedi 30 mai 2026.
Le Burgaud
VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-30
Profitez d’une exposition poétique au Café du Burgaud !
Le voyage d’Olive dans le monde des libellules. Un voyage illustré de photographies qui propose des textes militants, pragmatiques ou poétiques autour de ces insectes. .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
Enjoy a poetic exhibition at the Café du Burgaud!
L’événement VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE