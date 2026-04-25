Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud

VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud

VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud samedi 30 mai 2026.

Adresse : CAFÉ DU BURGAUD

Ville : 31330 Le Burgaud

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Le Burgaud

VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-05-30

Profitez d’une exposition poétique au Café du Burgaud !
Le voyage d’Olive dans le monde des libellules. Un voyage illustré de photographies qui propose des textes militants, pragmatiques ou poétiques autour de ces insectes.   .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a poetic exhibition at the Café du Burgaud!

L’événement VERNISSAGE ET EXPOSITION SUR LES LIBELLULES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Le Burgaud (Haute-Garonne)