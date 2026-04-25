CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE Le Burgaud
CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE Le Burgaud vendredi 22 mai 2026.
Le Burgaud
CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Le Café du Burgaud vous donnez rendez-vous pour une conférence de Jean Paul Malrieu; Entre physique et chimie, une discipline métisse : la chimie quantique
Quelques questions élémentaires caractérisent ce domaine : Comment, par quelles forces, tiennent ces édifices à longue durée de vie que sont les molécules ? Quels sont les différents types de liaisons chimiques entre les atomes, quelle est leur nature, leur solidité ? Nous vous attendons nombreux ! .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com
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English :
Le Café du Burgaud invites you to a lecture by Jean Paul Malrieu: Between physics and chemistry, a crossbred discipline: quantum chemistry
L’événement CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE