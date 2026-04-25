Le Burgaud

CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le Café du Burgaud vous donnez rendez-vous pour une conférence de Jean Paul Malrieu; Entre physique et chimie, une discipline métisse : la chimie quantique

Quelques questions élémentaires caractérisent ce domaine : Comment, par quelles forces, tiennent ces édifices à longue durée de vie que sont les molécules ? Quels sont les différents types de liaisons chimiques entre les atomes, quelle est leur nature, leur solidité ? Nous vous attendons nombreux ! .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com

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English :

Le Café du Burgaud invites you to a lecture by Jean Paul Malrieu: Between physics and chemistry, a crossbred discipline: quantum chemistry

L’événement CONFERENCE SUR LA CHIMIE QUANTIQUE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE