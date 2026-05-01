APRÈS-MIDI JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud
APRÈS-MIDI JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud samedi 30 mai 2026.
Le Burgaud
APRÈS-MIDI JEUX
LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Animations Jeux au Burgaud !
Ouvert à tous public, profitez d’une initiation au jeu de rôle !
Samedi 30 Mai à partir de 15h00 et jusqu’à 18h00.
N’oubliez pas de vous inscrire au 06 46 23 01 61. 0 .
LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com
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English :
Fun and games at Le Burgaud!
L’événement APRÈS-MIDI JEUX Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE