APRÈS-MIDI JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud

Le Burgaud

APRÈS-MIDI JEUX

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Animations Jeux au Burgaud !

Ouvert à tous public, profitez d’une initiation au jeu de rôle !

Samedi 30 Mai à partir de 15h00 et jusqu’à 18h00.

N’oubliez pas de vous inscrire au 06 46 23 01 61. 0 .

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com

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English :

Fun and games at Le Burgaud!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE