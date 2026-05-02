VIDE GRENIER PLACE DE LA HALLE Le Burgaud
VIDE GRENIER PLACE DE LA HALLE Le Burgaud dimanche 7 juin 2026.
Le Burgaud
VIDE GRENIER
PLACE DE LA HALLE LE BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner et faire de bonnes affaires!
Le Comité des fêtes du Burgaud organise son vide-greniers le 7 juin! De quoi dénicher pleins de bonnes trouvailles mais aussi admirez des voitures, motos de collection et une exposition de peinture. Buvette, grillade et animation sur place. 2 .
PLACE DE LA HALLE LE BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie cdfleburgaud31330@gmail.com
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English :
Come bargain hunting!
L’événement VIDE GRENIER Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE