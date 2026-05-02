Le Burgaud

VIDE GRENIER

PLACE DE LA HALLE LE BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner et faire de bonnes affaires!

Le Comité des fêtes du Burgaud organise son vide-greniers le 7 juin! De quoi dénicher pleins de bonnes trouvailles mais aussi admirez des voitures, motos de collection et une exposition de peinture. Buvette, grillade et animation sur place. 2 .

PLACE DE LA HALLE LE BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie cdfleburgaud31330@gmail.com

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English :

Come bargain hunting!

L’événement VIDE GRENIER Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE