Le Burgaud

ROMÉO ET JULIETTE AVEC LA COMPAGNIE DE GINA ET LUIGI

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une version inédite de Roméo et Juliette! Gina et Luigi, deux personnages clownesques, agents d’entretien dans un théâtre, se rêvent acteurs.

Un soir de relâche, dans un moment de délire, ils tentent l’impossible : jouer à deux, en 60 minutes, la plus belle histoire d’amour de tous les temps. Jonglant avec des accessoires improbables, passant d’un rôle à l’autre sans transition, ils saisissent à bras-le-corps le texte mythique de Shakespeare, enchainant les scènes cultes dans une étonnante spirale de rire et d’émotion. Et, miracle! Le texte de Shakespeare est bien là ! Dans cette création, notre intention a été de mettre le texte de Shakespeare à la portée de tous, que ce soit les adultes peu habitués au théâtre, ou les adolescents et même les enfants. À l’issue du spectacle, il nous est arrivé d’entendre certains spectateurs nous dire : C’est la première fois que je comprends si bien cette histoire, c’est étonnant… On ne s’est pas ennuyés une seconde !

Possibilité de dîner avant le spectacle, sur réservation au 06 49 82 98 49. 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

An original version of Romeo and Juliet! Gina and Luigi, two clownish characters who work as theater cleaners, dream of becoming actors.

L’événement ROMÉO ET JULIETTE AVEC LA COMPAGNIE DE GINA ET LUIGI Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE