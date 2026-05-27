Le Burgaud

DANS LES COULISSES D’ANIMAPARC

3000 Pouchot Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 26.5 – 26.5 – EUR

26.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Visites insolites.

Vivez une expérience insolite et privilégiée en visitant les coulisses d’AnimaParc, avant même l’ouverture du parc au public !

En petit groupe, découvrez l’envers du décor, et le travail quotidien des équipes qui s’activent dès les premières heures de la journée.

Au programme participation au nourrissage des animaux de la mini-ferme aux côtés des soigneurs, pour un moment authentique au plus près des animaux ; et découverte des opérations de maintenance des attractions, essentielles au bon fonctionnement du parc.

Après cette matinée, prolongez le plaisir en profitant librement du parc animalier et d’attractions pour le reste de la journée.

Une expérience originale, ludique et enrichissante, idéale pour toute la famille !

À partir de 5 ans.

Dates à venir le 4, 18 et 25 août. 26.5 .

3000 Pouchot Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Unusual visits.

Enjoy a special behind-the-scenes experience at AnimaParc, even before the park opens to the public!

L’événement DANS LES COULISSES D’ANIMAPARC Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE