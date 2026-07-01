Informations pratiques

Le Burgaud

MASTER CLASS IMPROVISATION THEATRALE

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez profiter de ce moment théâtral au café du Burgaud ! Que vous soyez débutant, curieux, timide ou déjà à l’aise sur scène, ces masterclass sont ouvertes à toutes celles et ceux qui ont envie d’oser, de rire, de créer et de partager un moment hors du quotidien.

‘ , ? Portée par la belle énergie de la première masterclass du 5 juillet et les retours enthousiastes des participants, j’ai le plaisir de vous proposer deux nouvelles dates pour découvrir (ou approfondir) l’improvisation théâtrale. Dimanche 26 juillet ET Dimanche 9 août – De 9h30 à 13h Café associatif du Burgaud. Pendant 3h30, nous explorerons ensemble le plaisir de jouer, de développer son imagination, d’écouter, de lâcher prise et de gagner en confiance, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. 30 € la masterclass 50 € les deux masterclass, les places sont limitées pour privilégier un accompagnement de qualité. Réservation en message privé ou au 06 49 82 98 49. Il suffit parfois d’un premier pas pour se découvrir autrement… Et si ce premier pas était le vôtre ? 30 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 6 49 82 98 49 burgaud31@gmail.com

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English :

Come enjoy this theatrical experience at the Café du Burgaud! Whether you’re a beginner, just curious, shy, or already comfortable on stage, these masterclasses are open to anyone who wants to take a chance, laugh, create, and share a moment that’s a break from the everyday.

L’événement MASTER CLASS IMPROVISATION THEATRALE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE