Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers
samedi 19 septembre 2026 · Le Chat Pline Café · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Concert de WMO Jazz Band
Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
WMO est un collectif de 9 musiciens périgourdins comportant cinq soufflants et une rythmique chauffée à blanc qui reprend des thèmes jazz funk des années 70 jusqu’à nos jours. .
Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 lechatplinecafeasso@gmail.com
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English : Concert de WMO Jazz Band
L’événement Concert de WMO Jazz Band Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère
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