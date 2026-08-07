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Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers

samedi 19 septembre 2026 · Le Chat Pline Café · Thiviers

Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Chat Pline Café
Adresse
47 Rue du Général Lamy
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Concert de WMO Jazz Band

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

WMO est un collectif de 9 musiciens périgourdins comportant cinq soufflants et une rythmique chauffée à blanc qui reprend des thèmes jazz funk des années 70 jusqu’à nos jours.   .

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07  lechatplinecafeasso@gmail.com

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English : Concert de WMO Jazz Band

L’événement Concert de WMO Jazz Band Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère

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