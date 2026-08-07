Concert de WMO Jazz Band Le Chat Pline Café Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Concert de WMO Jazz Band

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

WMO est un collectif de 9 musiciens périgourdins comportant cinq soufflants et une rythmique chauffée à blanc qui reprend des thèmes jazz funk des années 70 jusqu’à nos jours. .

Le Chat Pline Café 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 lechatplinecafeasso@gmail.com

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English : Concert de WMO Jazz Band

L’événement Concert de WMO Jazz Band Thiviers a été mis à jour le 2026-08-01 par Isle-Auvézère