Concert de Yaël Naïm Espace Saugonna Mamers

Concert de Yaël Naïm

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Yaël Naim, auteure-compositrice-interprète et réalisatrice franco-israélienne, est devenue une artiste incontournable sur la scène musicale française et internationale.

Yaël Naim a toujours fait de sa vie son art, et inversement innover, explorer et échanger. Créer sa propre réalité en prenant des risques.

Après 15 ans de carrière et trois tournées mondiales, Yaël Naim revient avec son 5ème album studio, le plus surprenant et ambitieux de sa discographie. Une oeuvre audacieuse et inattendue, ode à la libération intérieure et collective.

Avec ce nouvel album, Yaël Naim ouvre un chapitre inédit de sa carrière, marqué par une quête profonde d’indépendance artistique et de liberté de pensée. Entièrement écrit, composé et réalisé par elle, ce disque reflète un engagement total celui d’une artiste qui ose, explore, se réinvente — et surprend par les nouvelles directions qu’elle emprunte, tout en restant profondément elle-même.

Porté par une production mêlant sonorités électroniques et orchestrations classiques, l’album évolue dans des paysages sonores à la fois vastes et épurés, ponctués de textures délicates et de silences habités. Il en résulte une oeuvre aussi sensible qu’ambitieuse, où l’intime rencontre le grandiose, et où la voix singulière de Yaël résonne avec une intensité rare.

“À chaque fois qu’une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes“ Maya Angelou

Vendredi 13 mars 2026 à 20h30

Espace Saugonna Mamers

Plein Tarif 28 € Tarif Réduit 14 €

Durée 1h30

Places assises numérotées et places debout

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Yaël Naim, the Franco-Israeli singer-songwriter and producer, has become a key figure on the French and international music scene.

German :

Yaël Naim, die französisch-israelische Sängerin, Songwriterin und Regisseurin, ist zu einer unumgänglichen Künstlerin in der französischen und internationalen Musikszene geworden.

Italiano :

Yaël Naim, cantautore e produttore franco-israeliano, è diventato una figura chiave della scena musicale francese e internazionale.

Espanol :

Yaël Naim, cantautor y productor franco-israelí, se ha convertido en una figura clave de la escena musical francesa e internacional.

