AGENDA · La Richardais
Concert de Zooz West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
samedi 8 août 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Concert de Zooz West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Plongez dans l’univers vibrant de ZOOZ, un chanteur talentueux qui vous fera danser.
Et devinez quoi ? L’entrée est GRATUITE ! .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Zooz West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)
- Sortie nature La nature en ville La Richardais 5 août 2026
- Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche Place de la République La Richardais 10 août 2026
- Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance Croisières Chateaubriand La Richardais 15 août 2026
- Visite guidée La Richardais, au coeur de la Rance Maritime Place de la République La Richardais 17 août 2026
- Concert Académie de gospel-variété Les Notes d’Emeraude Eglise La Richardais 29 août 2026