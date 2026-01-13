Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance Croisières Chateaubriand La Richardais
Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance Croisières Chateaubriand La Richardais samedi 15 août 2026.
La Richardais
Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance
Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Une des croisières phares des Croisières Chateaubriand !
Embarquez pour une soirée spéciale sur la Rance et profitez du feu d’artifice au Minihic-sur-Rance !
Sur réservation avec ou sans dîner à bord.
Embarquement 20H15
Départ 20H30
Retour 23H30 .
Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40
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L’événement Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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