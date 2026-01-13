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Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance Croisières Chateaubriand La Richardais

Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance Croisières Chateaubriand La Richardais samedi 15 août 2026.

Lieu : Croisières Chateaubriand

Adresse : Barrage de la Rance

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

La Richardais

Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Une des croisières phares des Croisières Chateaubriand !

Embarquez pour une soirée spéciale sur la Rance et profitez du feu d’artifice au Minihic-sur-Rance !
Sur réservation avec ou sans dîner à bord.

Embarquement 20H15
Départ 20H30
Retour 23H30   .

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40 

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English :

L’événement Croisières Chateaubriand Feu d’artifice au Minihic-sur-Rance La Richardais a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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