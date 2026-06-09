Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais samedi 27 juin 2026.
La Richardais
Soirée Karaoké West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez prendre le micro !
Que vous soyez un chanteur en herbe ou un professionnel du micro, c’est l’occasion idéale de montrer vos talents et de vous amuser avec vos amis. Des classiques aux hits contemporains, choisissez vos chansons préférées et laissez-vous emporter par la musique.
Animé par Kévin. .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Karaoké West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)
- Plateau de Stand-up L’Atelier du Dinard Comedy West Parc La Richardais 9 juin 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais 9 juin 2026
- Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais 13 juin 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais 16 juin 2026
- Papotines Histoires et éveil musical Médiathèque La Richardais La Richardais 18 juin 2026