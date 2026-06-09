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Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue des Villes Billy

Adresse : Bowling West Parc

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

La Richardais

Soirée Karaoké West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez prendre le micro !

Que vous soyez un chanteur en herbe ou un professionnel du micro, c’est l’occasion idéale de montrer vos talents et de vous amuser avec vos amis. Des classiques aux hits contemporains, choisissez vos chansons préférées et laissez-vous emporter par la musique.

Animé par Kévin.   .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68 

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English :

L’événement Soirée Karaoké West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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