Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche Place de la République La Richardais

lundi 10 août 2026 · Place de la République · La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche

Place de la République Parking de l’église de la Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Randonnée à Cancaval, à Pleurtuit.

Rendez-vous parking de l’église de la Richardais (en fait place de la République) à 8h45

Départ randonnée 9 h

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .

Place de la République Parking de l’église de la Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 28 89 96

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English :

L’événement Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche La Richardais a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme