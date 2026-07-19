Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche Place de la République La Richardais
lundi 10 août 2026 · Place de la République · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche
Place de la République Parking de l’église de la Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Randonnée à Cancaval, à Pleurtuit.
Rendez-vous parking de l’église de la Richardais (en fait place de la République) à 8h45
Départ randonnée 9 h
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée .
Place de la République Parking de l’église de la Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 28 89 96
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English :
L’événement Randonnée à Cancaval avec Saint-Lunaire en marche La Richardais a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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