Concert Découverte des percussions africaines Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Concert Découverte des percussions africaines

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 11:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Concert Découverte des percussions africaines

par Eric Dumond

Samedi 14 mars à 11h, à la bibliothèque de St Gildas des Bois

Entrée libre, tout public

Renseignements Ecole de musique intercommunale 02 40 88 07 06 .

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Découverte des percussions africaines Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44