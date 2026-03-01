Concert Découverte des percussions africaines Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 11:00:00
2026-03-14

par Eric Dumond

Samedi 14 mars à 11h, à la bibliothèque de St Gildas des Bois
Entrée libre, tout public 

Renseignements Ecole de musique intercommunale 02 40 88 07 06

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 06

