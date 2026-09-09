Concert Deep in my soul Église Saint-Vivien Saintes
dimanche 27 septembre 2026 · Église Saint-Vivien · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Concert Deep in my soul
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’Ensemble vocal de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes propose une soirée intitulée Deep in my Soul , Au plus profond de mon âme , quatre siècles de musique anglaise avec des oeuvres de Britten, Byrd, Elgar, Holst, Purcell
.
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Abbaye-aux-Dames de Saintes Vocal Ensemble presents an evening titled Deep in My Soul, Deep in My Soul, featuring four centuries of English music with works by Britten, Byrd, Elgar, Holst, and Purcell.
L’événement Concert Deep in my soul Saintes a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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