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Concert Deep in my soul Église Saint-Vivien Saintes

dimanche 27 septembre 2026 · Église Saint-Vivien · Saintes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Saint-Vivien
Adresse
1 place Saint-Vivien
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 8 Tarif réduit étudiant, demandeur d'emploi

Saintes

Concert Deep in my soul

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’Ensemble vocal de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes propose une soirée intitulée Deep in my Soul , Au plus profond de mon âme , quatre siècles de musique anglaise avec des oeuvres de Britten, Byrd, Elgar, Holst, Purcell
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Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

The Abbaye-aux-Dames de Saintes Vocal Ensemble presents an evening titled Deep in My Soul, Deep in My Soul, featuring four centuries of English music with works by Britten, Byrd, Elgar, Holst, and Purcell.

L’événement Concert Deep in my soul Saintes a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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