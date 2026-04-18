Concert Dembaya Percussions Place des Eiders La Tremblade
Concert Dembaya Percussions Place des Eiders La Tremblade mercredi 8 juillet 2026.
La Tremblade
Concert Dembaya Percussions
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert avec Dembaya Percussions
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festronce@gmail.com
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English :
Concert with Dembaya Percussions
L’événement Concert Dembaya Percussions La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de La Tremblade
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